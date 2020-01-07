Manchester United - Manchester City | CANLI

Manchester United Manchester City'yi İngiltere Lig Kupası'nda sahasında ağırlıyor. Ligde istediğini bulamayan ve lider Liverpool'un 14 puan gerisine düşen Manchester City ile 5. sırada yer alan ManU, Lig Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Bu bağlamda, her iki takım için de Lig Kupası yarı final ilk maçı büyük önem arz ediyor.





MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanan Manchester United-Manchester City Lig Kupası maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Lindelöf, Williams; Fred, Pereira; Lingard, Greenwood, James; Rashford.



Manchester City: Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Rodrigo, Gundogan, Mahrez; De Bruyne, Bernardo Silva; Sterling.