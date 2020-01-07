Manchester United - Manchester City | CANLI
Manchester United Manchester City İngiletere Lig kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Premier Lig'in iki dev ekibinin karşılaşacağı derbi niteliği taşıyan mücadele Old Trafford'da oynanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Manchester United Manchester City'yi İngiltere Lig Kupası'nda sahasında ağırlıyor. Ligde istediğini bulamayan ve lider Liverpool'un 14 puan gerisine düşen Manchester City ile 5. sırada yer alan ManU, Lig Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Bu bağlamda, her iki takım için de Lig Kupası yarı final ilk maçı büyük önem arz ediyor.
MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanan Manchester United-Manchester City Lig Kupası maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Lindelöf, Williams; Fred, Pereira; Lingard, Greenwood, James; Rashford.
Manchester City: Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Rodrigo, Gundogan, Mahrez; De Bruyne, Bernardo Silva; Sterling.
- 07.01.2020
- Güncelleme: 07.01.2020 23:50
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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