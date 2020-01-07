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07 Ocak 2020, Salı
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Manchester United - Manchester City | CANLI

İngiletere Lig kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. 'in iki dev ekibinin karşılaşacağı derbi niteliği taşıyan mücadele 'da oynanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'yi 'nda sahasında ağırlıyor. Ligde istediğini bulamayan ve lider Liverpool'un 14 puan gerisine düşen Manchester City ile 5. sırada yer alan ManU, Lig Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Bu bağlamda, her iki takım için de Lig Kupası yarı final ilk maçı büyük önem arz ediyor.


MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadyumu'nda oynanan Manchester United-Manchester City Lig Kupası maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Lindelöf, Williams; Fred, Pereira; Lingard, Greenwood, James; Rashford.

Manchester City: Bravo; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Rodrigo, Gundogan, Mahrez; De Bruyne, Bernardo Silva; Sterling.

  1. 07.01.2020
  2. Güncelleme: 07.01.2020 23:50
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