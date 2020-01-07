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07 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU 1-3

MAÇ SONUCU Manchester United 1-3 Manchester City

devleri ve , yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Gök mavili ekip, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

, yarı final ilk maçında 'a konuk oldu. TSİ 23.00'te başlayan ve Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrılarak tur yolunda büyük avantaj yakaladı.

Pep Guardiola'nın öğrencilerine galibiyeti getiren goller 17'de Bernardo Silva, 33'te Riyad Mahrez ve 39. dakikada Andreas Pereira'dan (k.k.) geldi.

Manchester United'ın tek golünü ise 70. dakikada Marcus Rashford attı.

Rövanş karşılaşması 29 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

  1. 07.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 01:02
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