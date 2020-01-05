Leicester City'den transfer ve Merih Demiral açıklaması!

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın başarılı performansı, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmişti. Özellikle A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'ndeki başarılı maçları sonrası Juventus'ta da son haftalarda ilk 11'de şans bulan genç stoperin geleceği merak konusu olmuştu.

"MERİH YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"

Son günlerde adı bir diğer milli stoper Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City ile anılan yıldız futbolcu için teknik direktör Brendan Rodgers'tan önemli bir açıklama geldi.

Kulübün transfer gündemine dair konuşan Rodgers, "Merih çok yetenekli bir futbolcu. Söylenecek başka bir şey yok. Tabii ki sezonun bu dönemlerinde spekülasyonların olması kaçınılmaz. Ne reddediyorum, ne de kabul ediyorum... Eğer bir oyuncuyla sözleşme imzalarsak bundan herkesin haberi olacak" ifadelerini kullandı.

İTALYA'DA MANŞET OLDU

Bu arada hakkında transfer haberleri çıkan milli futbolcu Merih Demiral için Tuttosport Gazetesi'nin ilk sayfasında geniş yer ayrıldı. Başarılı stoper hakkında "Demiral, dokunulmaz" başlığı atıldı. Gazete ayrıca oyuncunun tüm tekliflere rağmen takımda kalacağını iddia etti.



