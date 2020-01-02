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02 Ocak 2020, Perşembe
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'dan üst üste 11. galibiyet

Liverpool'dan üst üste 11. galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Anfield Road Stadyumu'nda 'ı ile karşılaşan , sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak seriyi 11 maça çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında , Anfield Stadı'nda 'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 4. dakika ve Sadio Mane'nin 64. dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 58'e çıkarırken, Sheffield United 29 puanda kaldı.

  1. 03.01.2020
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