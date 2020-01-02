Liverpool'dan üst üste 11. galibiyet
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Anfield Road Stadyumu'nda Sheffield United'ı ile karşılaşan Liverpool, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak seriyi 11 maça çıkardı.
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 4. dakika ve Sadio Mane'nin 64. dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 58'e çıkarırken, Sheffield United 29 puanda kaldı.
- 03.01.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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