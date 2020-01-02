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02 Ocak 2020, Perşembe
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'da sezonu kapattı

Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu , Chelsea ile karşılaştıkları mücadelede yaşadığı sebebiyle sezonu kapattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Calum Chambers, takımının Chelsea'ye 2-1 yenildiği mücadelenin 23. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Chambers, bu sezon Arsenal ile 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

  1. 02.01.2020
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