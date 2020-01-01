MAÇ SONUCU Manchester City 2-1 Everton - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Manchester City 2-1 Everton

MAÇ SONUCU 2-1

MAÇ SONUCU Manchester City 2-1 Everton

İngiltere 'in 21. haftasında , Ethiad Stadyumu'nda ağırladığı 'ı Gabriel Jesus'un 51 ve 58. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

İngiltere 'in 21. haftasında, son 2 yılın şampiyonu , Etihad Stadı'nda 'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Gabriel Jesus'un 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Everton'da Richarlison 71. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44'e çıkarırken, Everton 25 puanda kaldı.

PREMIER LİG'DE BUGÜN OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI ŞÖYLE:

Brighton & Hove Albion-Chelsea: 1-1

Burnley-Aston Villa: 1-2

Southampton-Tottenham: 1-0

Newcastle United-Leicester City: 0-3

Watford-Wolverhampton: 2-1

West Ham United-Bournemouth: 4-0

Norwich City-Crystal Palace: 1-1

Manchester City-Everton: 2-1

  1. 01.01.2020
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