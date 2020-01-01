Arsenal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Ülkenin önde gelen ekiplerinden Arsenal sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Teknik direktörlük koltuğuna Arteta'yı oturtan Arsenal, bu kritik karşılaşma öncesi topladığı 24 puanla ligde 12. sırada bulunurken, rakibi Manchester United ise 31 puanla 5. sırada... İki takımın da galibiyetten başka şansı yok. Peki, Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler neler? Detaylar haberimizde...
İngiltere Premier Ligi'nin 21. haftasında Londra ekibi Arsenal dev mücadelede Manchester United'ı ağırlayacak. Son oynanan Chelsea mücadelesinden 2-1 mağlup ayrılan ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü Arteta ile 3 puan arayışında. Öte yandan Manchester United son oynadığı lig maçında Burnley'i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti...
ARSENAL-MACHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İki İngiliz devini karşı karşıya getirecek olan Arsenal-Manchester United maçı Emirates Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak. Bu karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Arsenal 11'i: Leno, Saka, Sokratis, Luiz, Maitland-Niles, Ceballos, Xhaka, Aubameyang, Mesut Özil, Nelson, Lacazette
Manchester United 11'i: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Matic, James, Pereira, Rashford, Martial
ARTETA 3 PUAN PEŞİNDE
Unai Emery ile yolların ayrıldığı 29 Kasım'dan bu yana Fredrik Ljungberg'in geçici olarak yürüttüğü Arsenal'de göreve Mikel Arteta getirilmişti. Arteta, ilk resmi maçında karşılaştığı Bournemouth maçından 1-1'ik beraberlikle ayrılırken, bir önceki Chelsea maçında da 2-1 mağlup oldu. İngiliz ekibi son 5 maçta ise yalnızca 1 galibiyet alabildi.
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