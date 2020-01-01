Arsenal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de bugün heyecanı yaşanacak. Ülkenin önde gelen ekiplerinden sahasında 'ı konuk edecek. Teknik direktörlük koltuğuna 'yı oturtan Arsenal, bu kritik karşılaşma öncesi topladığı 24 puanla ligde 12. sırada bulunurken, rakibi United ise 31 puanla 5. sırada... İki takımın da galibiyetten başka şansı yok. Peki, Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? 'ler neler? Detaylar haberimizde...

Premier Ligi'nin 21. haftasında Londra ekibi dev mücadelede 'ı ağırlayacak. Son oynanan mücadelesinden 2-1 mağlup ayrılan ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü ile 3 puan arayışında. Öte yandan United son oynadığı maçında Burnley'i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti...

ARSENAL-MACHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İki İngiliz devini karşı karşıya getirecek olan Arsenal-Manchester United maçı Emirates Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak. Bu karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal 11'i: Leno, Saka, Sokratis, Luiz, Maitland-Niles, Ceballos, Xhaka, Aubameyang, Mesut Özil, Nelson, Lacazette

Manchester United 11'i: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Matic, James, Pereira, Rashford, Martial

ARTETA 3 PUAN PEŞİNDE

Unai Emery ile yolların ayrıldığı 29 Kasım'dan bu yana Fredrik Ljungberg'in geçici olarak yürüttüğü Arsenal'de göreve Mikel Arteta getirilmişti. Arteta, ilk resmi maçında karşılaştığı Bournemouth maçından 1-1'ik beraberlikle ayrılırken, bir önceki Chelsea maçında da 2-1 mağlup oldu. İngiliz ekibi son 5 maçta ise yalnızca 1 galibiyet alabildi.

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  1. 01.01.2020
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