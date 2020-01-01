Arsenal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Ligi'nin 21. haftasında Londra ekibi Arsenal dev mücadelede Manchester United'ı ağırlayacak. Son oynanan Chelsea mücadelesinden 2-1 mağlup ayrılan ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü Arteta ile 3 puan arayışında. Öte yandan Manchester United son oynadığı lig maçında Burnley'i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti...

ARSENAL-MACHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İki İngiliz devini karşı karşıya getirecek olan Arsenal-Manchester United maçı Emirates Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak. Bu karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal 11'i: Leno, Saka, Sokratis, Luiz, Maitland-Niles, Ceballos, Xhaka, Aubameyang, Mesut Özil, Nelson, Lacazette

Manchester United 11'i: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Matic, James, Pereira, Rashford, Martial

ARTETA 3 PUAN PEŞİNDE

Unai Emery ile yolların ayrıldığı 29 Kasım'dan bu yana Fredrik Ljungberg'in geçici olarak yürüttüğü Arsenal'de göreve Mikel Arteta getirilmişti. Arteta, ilk resmi maçında karşılaştığı Bournemouth maçından 1-1'ik beraberlikle ayrılırken, bir önceki Chelsea maçında da 2-1 mağlup oldu. İngiliz ekibi son 5 maçta ise yalnızca 1 galibiyet alabildi.