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29 Aralık 2019, Pazar
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West Ham United'da Pellegrini dönemi sona erdi

West Ham United'da Pellegrini dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da alınan kötü sonuçların ardından Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin görevine son verildiği açıklandı.

West Ham United Kulübü, ligin 20. haftasında Leicester City'ye 2-1 kaybedilen mücadelenin ardından Pellegrini ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce İngiltere'nin Manchester City ekibinde görev alan 66 yaşındaki Pellegrini, takımını 2013-2014 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı. İspanya'da Real Madrid, Villarreal ve Malaga gibi takımlarda da çalışan tecrübeli teknik direktör, Mayıs 2018'de West Ham United'ın başına geçmişti.

Bu sezon Pellegrini yönetimindeki West Ham United, bir maç eksiğiyle 19 puan topladığı Premier Lig'de 17. sırada yer aldı.

  1. 29.12.2019
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