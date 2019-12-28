MAÇ SONUCU | Norwich City 2 - 2 Tottenham
İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Norwich City ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham'ın golü Christian Eriksen ve Harry Kane'den geldi.
Tottenham, ligin 20. hafta maçında Norwich City'nin konuğu oldu.
Norwich City, Mario Vrancic'in 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Konuk ekip, Christian Eriksen'in 55. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Serge Aurier'in 61. dakikada kendi kalesine attığı gol Norwich City'yi tekrar önde geçirse de Harry Kane 85. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-2
Bu sonuçla Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham puanını 30'a, lig sonuncusu Norwich City ise 13'e çıkardı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Brighton & Hove Albion-Bournemouth : 2-0
Watford-Aston Villa: 3 - 0
Southampton-Crystal Palace: 1 - 1
Newcastle United-Everton: 1 - 2
West Ham United-Leicester City: 1-2
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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