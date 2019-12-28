MAÇ SONUCU | Norwich City 2 - 2 Tottenham - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | Norwich City 2 - 2 Tottenham

MAÇ SONUCU | Norwich City 2 - 2 Tottenham

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Norwich City ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham'ın golü Christian Eriksen ve Harry Kane'den geldi.

Tottenham, ligin 20. hafta maçında Norwich City'nin konuğu oldu.

Norwich City, Mario Vrancic'in 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, Christian Eriksen'in 55. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Serge Aurier'in 61. dakikada kendi kalesine attığı gol Norwich City'yi tekrar önde geçirse de Harry Kane 85. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-2

Bu sonuçla Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham puanını 30'a, lig sonuncusu Norwich City ise 13'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Brighton & Hove Albion-Bournemouth : 2-0

Watford-Aston Villa: 3 - 0

Southampton-Crystal Palace: 1 - 1

Newcastle United-Everton: 1 - 2

West Ham United-Leicester City: 1-2

  1. 28.12.2019
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