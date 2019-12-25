Riyaz Mahrez ağzından kaçırdı: Manchester City'de ayrılık var!
Premier Lig ekiplerinden Manchester City futbolcuları Riyad Mahrez ve Benjamin Mendy, Sky Sports’un Noel röportaj serisine katıldı. Mahrez, bir soruya yanıt verdiği sırada City’nin Brezilyalı oyuncusu Fernandinho’nun yaz döneminde takımdan ayrılacağını ağzından kaçırdı.
Son iki sezonun Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez, katıldığı programda Fernandinho'nun yazın takımdan ayrılacağını ağzından kaçırdı.
Soru cevap şeklinde eğlenceli soruların sorulduğu etkinliğe katılan Mahrez ve Mendy'nin yayını şaşırtan bir gerçeği ortaya çıkarttı. "Bu yaz takımdan ayrılacağını açıklayan oyuncu kim?" sorusuna Mahrez "David Silva ve Fernandinho" dedi.
MENDY ÇOK ŞAŞIRDI
O anda Mahrez ile göz göze gelen Mendy'nin şaşkınlığı gözlerden kaçmazken Cezayirli oyuncu ise sessiz kaldı. Bu anların ardından ise özellikle sosyal medyada Mahrez'in istemeden verdiği bu haber bir anda gündem oldu.
Bilindiği gibi David Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacağına ilişkin açıklama yapmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi biten Fernandinho'nun geleceğine ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama olmamıştı.
- 25.12.2019
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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Toplam 1
Yorum
kartal Yok bide maç verilseydi.
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Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
Riyaz Mahrez ağzından kaçırdı: Manchester City'de ayrılık var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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