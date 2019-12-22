Benjamin Mendy'nin görüntüsü takım arkadaşlarını şaşırttı
Premier Lig'de Manchester City'nin sahasında Leicester City'i 3-1 mağlup ettiği maç sonrası basına açıklamalarda bulunan Fransız futbolcu Benjamin Mendy'nin başına eşarp takması takım arkadaşlarını şaşırttı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin evinde Leicester City'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası takımın Fransız yıldızı Benjamin Mendy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli ismin başına taktığı eşarp ise takım arkadaşlarının dikkatini çekti. Bir diğer Fransız futbolcu sosyal medya üzerinden vatandaşı Mendy'e "Açıklama?" şeklinde yorum yazdı. Mendy ise "Her zaman takıyorum ama genelde unutuyordum, bugün yanıma aldım" cevabını verdi.
Senegal asıllı Fransız futbolcu Mendy, 2017'den beri İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyiyor.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 09:50
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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