Unai Emery'den Mesut Özil itirafı: Oynatmama nedenim...

Arsenal'in görevine son verilen menajeri Unai Emery, ayrılık süreci ve Mesut Özil'i oynatmaması ile ilgili önemli itiraflarda bulundu.

Arsenal yönetiminden yeni sözleşme görüşmeleri yapmayı beklediği sırada ayrılığın gerçekleştiğini belirten İspanyol teknik adam, "Bu sezon iyi başladığımızı söyleyebilirim. Zaman geçtikçe gerilediğimizi kabul ediyorum. İstikrar problemi yaşadık bu da bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'i oynatmama nedenini ise 48 yaşındaki menajer şu sözlerle itiraf etti:

"Mesut ile çok kez konuştum. Arsenal için çok önemli bir oyuncu. Sahada agresif olmasıyla ilgili problemleri var. Onun sahada rahat edebilmesi için etrafındaki oyuncuları da ona göre yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer kadrodaki diğer oyuncular onunla oynamak için bir yol üretebilirse Özil takım için çok daha önemli hale gelecektir. Yeteneği takım arkadaşlarını da parlatabilecek seviyede ama sahada agresif olmaması planları bozuyor."