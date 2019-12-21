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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Toby ile 2023’e

Toby ile 2023’e

, 30 yaşındaki defans oyuncusu 'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. 2015'te 'den 16 milyon euro'ya gelen Belçikalı stoper, Tottenham formasıyla 179 maça çıkıp, 6 gol kaydetti.

, 30 yaşındaki defans oyuncusu 'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. 2015'te 'den 16 milyon euro'ya gelen Belçikalı stoper, Tottenham formasıyla 179 maça çıkıp, 6 gol kaydetti.
  1. 21.12.2019
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