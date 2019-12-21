Toby ile 2023’e
Tottenham, 30 yaşındaki defans oyuncusu Toby Alderweireld'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. 2015'te Atletico Madrid'den 16 milyon euro'ya gelen Belçikalı stoper, Tottenham formasıyla 179 maça çıkıp, 6 gol kaydetti.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Toby ile 2023’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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