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10 Aralık 2019, Salı
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Pereira Everton’a

Pereira Everton’a

 Silva'nın görevine son veren Everton, arayışlarını sürdürüyor. ekibi, 'den ayrılan Emery ile temas kurarken; ilk adayın olduğu iddia edildi. Bir dönem F.Bahçe'yi çalıştıran 51 yaşındaki Portekizli hoca, 2017'den bu yana ekibi 'de görev yapıyor.

Silva'nın görevine son veren Everton, arayışlarını sürdürüyor. ekibi, 'den ayrılan Emery ile temas kurarken; ilk adayın olduğu iddia edildi. Bir dönem F.Bahçe'yi çalıştıran 51 yaşındaki Portekizli hoca, 2017'den bu yana ekibi 'de görev yapıyor.
  1. 10.12.2019
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