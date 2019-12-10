Pereira Everton’a
Marco Silva'nın görevine son veren Everton, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, Arsenal'den ayrılan Emery ile temas kurarken; ilk adayın Vitor Pereira olduğu iddia edildi. Bir dönem F.Bahçe'yi çalıştıran 51 yaşındaki Portekizli hoca, Aralık 2017'den bu yana Çin ekibi Shanghai SIPG'de görev yapıyor.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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