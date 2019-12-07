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07 Aralık 2019, Cumartesi
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'dan 'de üst üste 7. galibiyet

Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet

İngiltere 'de lider , Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Sezonun ilk 12 haftasında 3 galibiyet alabilen Tottenham, bu sonuçla teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

Ligde 16. hafta mücadelesinde , Bournemouth'un konuğu oldu.

Misafir ekip, 35. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 44. dakikada Naby Keita ve 54. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Üst üste yedinci maçını kazanan Liverpool, puanını 46'ya yükseltti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.

Ligdeki bir diğer maçta sezona kötü başlayan Tottenham, evinde Burnley'yi 5-0 mağlup etti.

ekibinin gollerini, 4 ve 54. dakikalarda , 9. dakikada Lucas Moura, 32. dakikada Son Heung-min ve 74. dakikada Moussa Sissoko attı.

  1. 07.12.2019
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