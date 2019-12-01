Çağlar'lı Leicester Cenk'li Everton’ı mağlup etti - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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Çağlar'lı Leicester Cenk'li ’ı mağlup etti

Çağlar'lı Leicester Cenk'li Everton’ı mağlup etti

Milli futbolcu 'nün takımı , ’in 14. haftasında karşılaştığı 'lu ’u 2-1 mağlup ederek, üst üste 6. toplamda da 10. galibiyetini aldı. Çağlar 90 dakika sahada kalırken, Cenk süre almadı.

'in 14. haftasında iki milli futbolcu karşı karşıya geldi. 'nün formasını giydiği , King Power Stadyumu'nda 'lu ile mücadele etti. Müsabakanın ilk yarısını Everton, 23. dakikada Richarlison'un golü ile 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip ikinci yarıda 68. dakikada Jamie Vardy'nin golü eşitliği sağladı. Leicester City, mücadelenin 90+4. dakikasında Kelechi Iheanacho'nun golü ile sahadan 2-1 galip ayrıldı ve üst üste 6. toplamda da 10. galibiyetini aldı.

Çağlar Söyüncü 11 başladığı maçta 90 dakikada sahada kalırken, Cenk Tosun ise süre almadı.

Bu sonucun ardından Leicester puanını 32'ye çıkartırken, Everton ise 14 puanda kaldı.

  1. 01.12.2019
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