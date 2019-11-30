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30 Kasım 2019, Cumartesi
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'e Newcastle şoku!

Manchester City'e Newcastle şoku!

'de , konuk olduğu Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı. Manchester City, puanını 29'a, Newcastle United ise 16'ya yükseltti.

Ligin 14. haftasının açılış mücadelesinde Newcastle United, şampiyonluk mücadelesi veren 'yi St. James' Park'ta konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 22. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 25. dakikada Jetro Willems'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Manchester City, 82. dakikada Kevin De Bruyne'ün fileleri havalandırmasıyla müsabakada 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Newcastle United, 85. dakikada Jonjo Shelvey'nin golüyle mücadeleye yeniden denge getirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

  1. 30.11.2019
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