Liverpool'a Fabinho'da kötü haber!

Fabinho, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaştığı maçın 19. dakikasında sakatlanıp yerini Wijnaldum'a bırakmak zorunda kalmıştı. Brezilyalı ön libero oyundan çıkınca Liverpool'un oyun düzeni alt üst oldu. Fabinho'nun bu sakatlığı kırmızılıların taraftarlarında büyük bir endişe yaratmıştı.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a Fabinho'dan kötü haber geldi. Liverpool, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Fabinho'nun ocak ayından önce sahalara dönemeyeceğini duyurdu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu bu sezon 19 maça çıkmış, 1 gol 2 asist yaptı.