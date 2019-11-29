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29 Kasım 2019, Cuma
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'a 'da kötü haber!

Liverpool'a Fabinho'da kötü haber!

ekiplerinden ’a ’dan kötü haber geldi. Liverpool’dan Şampiyonlar Ligi’nde ile karşılaştığı maçın 19. dakikasında sakatlanıp yerini Wijnaldum'a bırakan Brezilyalı orta saha oyuncusunun sakatlığı ile ilgili açıklama geldi.

, 'un Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaştığı maçın 19. dakikasında sakatlanıp yerini Wijnaldum'a bırakmak zorunda kalmıştı. Brezilyalı ön libero oyundan çıkınca Liverpool'un oyun düzeni alt üst oldu. Fabinho'nun bu sakatlığı kırmızılıların taraftarlarında büyük bir endişe yaratmıştı.

ekiplerinden Liverpool'a Fabinho'dan kötü haber geldi. Liverpool, 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Fabinho'nun ocak ayından önce sahalara dönemeyeceğini duyurdu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu bu sezon 19 maça çıkmış, 1 gol 2 asist yaptı.

  1. 29.11.2019
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