Jose Mourinho'dan Ibrahimovic kararı! Transfer...

Yaklaşık 2 sezondur LA Galaxy forması giyen ve sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in hangi takıma transfer olacağı gündemi bir süredir meşgul ediyor.

Son olarak Ibrahimovic'in, eski teknik patronu Jose Mourinho'nun yanına döneceği konuşuluyordu.

Geçtiğimiz hafta Pocchettino'nun yerine Tottenham'da göreve getirilen Mourinho, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Olympiakos ile oynayacakları karşılaşmanın öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında İsveçli futbolcunun takıma transfer olup olmayacağı ile alakalı soruları yanıtladı.

38 yaşındaki oyuncunun Spurs'a transfer olmayacağını açıklayan Portekizli çalıştırıcı, "Ibrahimovic harika bir oyuncu, ancak öyle bir şans yok" dedi.

Tecrübeli antrenör, kadrosunda Harry Kane bulunurken bu transferin anlamsız olacağını dile getirdi.

Sözleşmeyi imzaladıktan 48 saat sonra West Ham maçında takımın başına çıkan Jose Mourinho, 3-2'lik skorla ilk galibiyetini elde etmişti.