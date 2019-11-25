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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'dan Ibrahimovic kararı! ...

Jose Mourinho'dan Ibrahimovic kararı! Transfer...

'ın yeni teknik patronu , Inter ve Manchester United'dan öğrencisi Zlatan Ibrahimovic'in Tottenham'a olacağı iddialarına yanıt verdi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yaklaşık 2 sezondur LA Galaxy forması giyen ve sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in hangi takıma olacağı gündemi bir süredir meşgul ediyor.

Son olarak Ibrahimovic'in, eski teknik patronu 'nun yanına döneceği konuşuluyordu.

Geçtiğimiz hafta Pocchettino'nun yerine 'da göreve getirilen Mourinho, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Olympiakos ile oynayacakları karşılaşmanın öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında İsveçli futbolcunun takıma transfer olup olmayacağı ile alakalı soruları yanıtladı.

38 yaşındaki oyuncunun Spurs'a transfer olmayacağını açıklayan Portekizli çalıştırıcı, "Ibrahimovic harika bir oyuncu, ancak öyle bir şans yok" dedi.

Tecrübeli antrenör, kadrosunda Harry Kane bulunurken bu transferin anlamsız olacağını dile getirdi.

Sözleşmeyi imzaladıktan 48 saat sonra West Ham maçında takımın başına çıkan Jose Mourinho, 3-2'lik skorla ilk galibiyetini elde etmişti.

  1. 25.11.2019
  2. Güncelleme: 25.11.2019 20:42
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