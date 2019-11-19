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19 Kasım 2019, Salı
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Laporte tatilde ’da

Laporte tatilde Kapadokya’da

İngiliz devi 'nin Fransız stoperi , kız arkadaşı ile birlikte 'ya tatile geldi.

İngiliz devi 'nin Fransız stoperi , kız arkadaşı ile birlikte 'ya tatile geldi. Oyuncu, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı ve büyük beğeni aldı. City'nin twitter hesabı da oyuncunun gelişini resmi sayfadan duyurdu.

  1. 19.11.2019
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