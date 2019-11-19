Laporte tatilde Kapadokya’da

İngiliz devi Manchester City'nin Fransız stoperi Aymeric Laporte, kız arkadaşı ile birlikte Kapadokya'ya tatile geldi. Oyuncu, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı ve büyük beğeni aldı. City'nin Türkiye twitter hesabı da oyuncunun gelişini resmi sayfadan duyurdu.