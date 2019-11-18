İngiliz efsaneden Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri İngiliz efsaneden Çağlar Söyüncü'ye büyük onur!

İngiliz efsaneden 'ye büyük onur!

İngiliz efsaneden Çağlar Söyüncü'ye büyük onur!

ve A Milli Takımımızın başarılı stoperi , 'de adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiliz efsanesi Garry Lineker'in övgülerini kapan 23 yaşındaki futbolcu, bir diğer efsane Alan Shearer'ın en iyi 11'inde de kendine yer buldu.

'de harika bir sezon geçiren , övgüleri toplamaya devam ediyor.

'de geride kalan 12 haftada da forma şansı bulan Söyüncü'nün performansı, İngiliz efsanelerinin dikkatinden kaçmıyor.

futbolunun efsane isimlerinden Alan Shearer, 12 haftalık süreci değerlendirdi. En iyi 11'ini belirleyen Shearer, ilk 11'inde milli stopere de yer verdi.

İngiliz adamı, defansta 23 yaşındaki oyuncunun yanına Sheffield United'dan John Egan'ı koydu.


LINEKER'İN FAVORİSİ

Bir diğer İngiliz efsanesi Gary Lineker ise Çağlar Söyüncü ile fotoğraf çekildiği fotoğrafı paylaşmıştı.

Lineker, binlerce beğeni alan paylaşımında "Bakın, Heathrow'da sabaha karşı 05.30'da kiminle karşılaştım. Leicester City'den yeni favori oyuncum Çağlar Söyüncü" ifadelerini kullanmıştı.

Eski futbolcu, Söyüncü'ye en iyi 11'inde de yer vermişti.

  1. 18.11.2019
  2. Güncelleme: 18.11.2019 22:40
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngiliz efsaneden Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN