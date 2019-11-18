İngiliz efsaneden Çağlar Söyüncü'ye büyük onur!
Leicester City ve A Milli Futbol Takımımızın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, İngiltere'de adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiliz efsanesi Garry Lineker'in övgülerini kapan 23 yaşındaki futbolcu, bir diğer efsane Alan Shearer'ın en iyi 11'inde de kendine yer buldu.
Leicester City'de harika bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü, övgüleri toplamaya devam ediyor.
Premier Lig'de geride kalan 12 haftada da forma şansı bulan Söyüncü'nün performansı, İngiliz efsanelerinin dikkatinden kaçmıyor.
İngiltere futbolunun efsane isimlerinden Alan Shearer, 12 haftalık süreci değerlendirdi. En iyi 11'ini belirleyen Shearer, ilk 11'inde milli stopere de yer verdi.
İngiliz futbol adamı, defansta 23 yaşındaki oyuncunun yanına Sheffield United'dan John Egan'ı koydu.
LINEKER'İN FAVORİSİ
Bir diğer İngiliz efsanesi Gary Lineker ise Çağlar Söyüncü ile fotoğraf çekildiği fotoğrafı paylaşmıştı.
Lineker, binlerce beğeni alan paylaşımında "Bakın, Heathrow'da sabaha karşı 05.30'da kiminle karşılaştım. Leicester City'den yeni favori oyuncum Çağlar Söyüncü" ifadelerini kullanmıştı.
Eski futbolcu, Söyüncü'ye en iyi 11'inde de yer vermişti.
- 18.11.2019
- Güncelleme: 18.11.2019 22:40
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