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15 Kasım 2019, Cuma
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Ada’ya

Jadon Sancho Ada’ya

'un İngiliz yıldızı 'ya ülkesinden talip var. 2017'de M. City'den Alman ekibine geçen 19 yaşındaki yıldız futbolcu 'un radarına girdi. Tapusuna 100 milyon pound isteniyor.

'un İngiliz yıldızı 'ya ülkesinden talip var. 2017'de M. City'den Alman ekibine geçen 19 yaşındaki yıldız futbolcu 'un radarına girdi. Tapusuna 100 milyon pound isteniyor.

  1. 15.11.2019
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