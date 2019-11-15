Jadon Sancho Ada’ya
Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho'ya ülkesinden talip var. 2017'de M. City'den Alman ekibine geçen 19 yaşındaki yıldız futbolcu Liverpool'un radarına girdi. Tapusuna 100 milyon pound isteniyor.
Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho'ya ülkesinden talip var. 2017'de M. City'den Alman ekibine geçen 19 yaşındaki yıldız futbolcu Liverpool'un radarına girdi. Tapusuna 100 milyon pound isteniyor.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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