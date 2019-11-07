Aktüel haberler (07.11.19)

YENİ KAPTAN AUBAMEYANG

Arsenal'de taraftarla tartışan Granit Xhaka kadro dışı kaldıktan sonra kaptanlık görevi de elinden alındı. İsviçreli orta saha oyuncusunun yerine kaptanlığa Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang getirildi.



THY OPEN GOLF BAŞLIYOR

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası bugün Antalya'da başlıyor. Tanıtım toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ünlü golfçü Justin Rose katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "Antalya sadece Avrupa'da değil, dünyada önemli golf merkezi haline geldi" yorumunu yaptı.



EFES KOMŞU'DA

THY Euroleague'de A.Efes, Olimpiakos'a konuk oluyor. 4 galibiyetli lacivert- beyazlılar, 22.00'de sahneye çıkacak. Başantrenör Ergin Ataman, kariyerinin 100'üncü Euroleague galibiyetini almak için yarışacak. Ataman maç için, "Yenmek için mutlaka kararlı ve sert oynamalıyız" diye konuştu.



IRKÇILIĞI KALDIRMAM

Brescia'nın Verona ile yaptığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Balotelli, topu tribünlere atmıştı. Yıldız isim, "Ben İtalyan'ım, kız kardeşim de ırkçı saldırıya uğradı. Her türlü saldırıyı kaldırarım; ancak ırkçılığı asla" dedi.



SON'UN CEZASI İPTAL EDİLDİ

Premier Lig'deki Everton- Tottenham maçında konuk ekibin yıldızı Heung- Min Son, Gomes'e yaptığı müdahaleyle bileğini kırmış kırmızı kart görmüştü. 27 yaşındaki futbolcuya 3 maçlık ceza verilmişti. Ancak Güney Koreli yıldızın yaptığı itiraz kabul edildi ve ceza kaldırıldı.



BAYERN'E WENGER

Bayern Münih, 5-1'lik Frankfurt yenilgisi sonrası teknik direktör Kovac'ı göndermişti. Alman devi, Ralf Ragnick ile görüşse de sonuç alamadı. Bild'in haberine göre; Bavyera temsilcisinin ilk hedefi eski Arsenal çalıştırıcısı Arsene Wenger. Fransız hoca uzun süredir boşta.



PERİLER SEÇİLDİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya'yla yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 16 kişilik kadroda Ayşegül (Kayseri), Kübra (Elazığ), Melis, Cansu, Holngsvorth (BOTAŞ), Olcay, Esra, Tuğçe, Stokes (FB), Tilbe, Işıl, İnci (GS), Gizem (İzmit), Pelin, Damla (OGM) ve Merve (Nantes) bulunuyor.







GALATASARAY GALİP: 72-67

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda G.Saray, İsveç'te Lulea BBK'yı 72-67 yendi. Bu kupadaki diğer temsilcilerimizin aldığı sonuçlar: Ormanspor- UMEA: 99-59, Kayseri Bask.-Polkowice: 54-69, Tsmoki- Hatay BB: 66-67.



DARÜŞŞAFAKA YIKILDI: 72-76

ULEB Avrupa Kupası C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya 76-72 mağlup oldu. B Grubu'ndaki temsilcimiz Tofaş ise Fransa'da Limoges karşısında 91-82 yenildi.



EFES KOMŞU'DA

THY Euroleague'de A.Efes, Olimpiakos'a konuk oluyor. 4 galibiyetli lacivert- beyazlılar, 22.00'de sahneye çıkacak. Başantrenör Ergin Ataman, kariyerinin 100'üncü Euroleague galibiyetini almak için yarışacak. Ataman maç için, "Yenmek için mutlaka kararlı ve sert oynamalıyız" diye konuştu.