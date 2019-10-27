Emery'den Mesut Özil açıklaması: Kadro dışı kalması... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Emery'den açıklaması: Kadro dışı kalması...

Emery'den Mesut Özil açıklaması: Kadro dışı kalması...

ekibi 'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, 'in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıkladı.

Son haftalarda 'in kadroya alınmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Emery, basınına yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil." ifadelerini kullandı.

'ın son 5 maçında kadroya giremeyen 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu sezon lig ve İngiltere Lig Kupası'nda birer kez forma giydi.

Premier Lig'de 9 maçta 15 puan toplayan Arsenal, bugün Crystal Palace'ı konuk edecek.

  1. 27.10.2019
  2. Güncelleme: 27.10.2019 12:15
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