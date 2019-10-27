Emery'den Mesut Özil açıklaması: Kadro dışı kalması...
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıkladı.
Son haftalarda Mesut Özil'in kadroya alınmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Emery, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil." ifadelerini kullandı.
Arsenal'ın son 5 maçında kadroya giremeyen 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu sezon lig ve İngiltere Lig Kupası'nda birer kez forma giydi.
Premier Lig'de 9 maçta 15 puan toplayan Arsenal, bugün Crystal Palace'ı konuk edecek.
- 27.10.2019
- Güncelleme: 27.10.2019 12:15
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Emery'den Mesut Özil açıklaması: Kadro dışı kalması... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.