Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçtiler! Skandal görüntü
Geçtiğimiz ocak ayında transfer olduğu Cardiff City kulübüne giderken uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli futbolcunun anısıyla dalga geçilen görüntü, Swansea'yi harekete geçirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Championship'te iki Galler ekibinin karşı karşıya geleceği Swansea-Cardiff maçı öncesi sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf bu kadar da olmaz dedirtti.
Swansea taraftarı olduğu düşünülen kişi ya da kişiler, "Swansea City Hava Yolları" etiketiyle hazırladığı sahte uçak biletinin üzerine, ocak ayında bir uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın adını yazdı. Uçuş numarası kısmında ise İngilizce 'öldü' anlamına gelen 'dead' kelimesi yer aldı.
Bu utanç verici görüntü üzerine bir açıklama yayınlayan Swansea, fotoğrafın kaynağını araştırdıklarını ifade ederken, yapılan bu hareketi skandal olarak niteledi ve "Bunu yapan kişiler ne kulübü ne de taraftarı temsil ediyor" diyerek tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Nantes forması giyen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, transfer olduğu Cardiff City kulübüne gitmek için Fransa'dan yaptığı yolculukta uçağın Manş Denizi'ne düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Sala'nın cansız bedeni uzun aramalar sonucu denizde bulunurken, uçağı kullanan kaptana ise henüz ulaşılamadı.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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