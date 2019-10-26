Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçtiler! Skandal görüntü - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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'nın ölümüyle dalga geçtiler! Skandal görüntü

Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçtiler! Skandal görüntü

Geçtiğimiz ocak ayında olduğu kulübüne giderken uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli futbolcunun anısıyla dalga geçilen görüntü, Swansea'yi harekete geçirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Championship'te iki Galler ekibinin karşı karşıya geleceği Swansea-Cardiff maçı öncesi sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf bu kadar da olmaz dedirtti.

Swansea taraftarı olduğu düşünülen kişi ya da kişiler, "Swansea City Hava Yolları" etiketiyle hazırladığı sahte uçak biletinin üzerine, ocak ayında bir uçak kazasında hayatını kaybeden 'nın adını yazdı. Uçuş numarası kısmında ise İngilizce 'öldü' anlamına gelen 'dead' kelimesi yer aldı.

Bu utanç verici görüntü üzerine bir açıklama yayınlayan Swansea, fotoğrafın kaynağını araştırdıklarını ifade ederken, yapılan bu hareketi skandal olarak niteledi ve "Bunu yapan kişiler ne kulübü ne de taraftarı temsil ediyor" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Nantes forması giyen Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, olduğu kulübüne gitmek için 'dan yaptığı yolculukta uçağın 'ne düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Sala'nın cansız bedeni uzun aramalar sonucu denizde bulunurken, uçağı kullanan kaptana ise henüz ulaşılamadı.


  1. 26.10.2019
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