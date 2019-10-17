Mesut Özil: Birçok ırkçı saldırıya maruz kaldım - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Mesut Özil: Birçok ırkçı saldırıya maruz kaldım

: Birçok ırkçı saldırıya maruz kaldım

Mesut Özil: Birçok ırkçı saldırıya maruz kaldım

forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu verdiği röportajda, Başkan 'la fotoğraf çektirdikten sonra maruz kaldığı ırkçı saldırıları anlattı ve 'dan kimsenin kendisine sahip çıkmadığını dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , başkan 'la fotoğraf çektirdikten sonra maruz kaldığı ırkçı saldırılarla ilgili konuştu. The Athletic'e röportaj veren yıldız futbolcu, Milli Takımı'nı bırakmaya iten süreçle ilgili şunları dile getirdi:

"SAYGI GÖSTERMEM GEREK"

Recep Tayyip Erdoğan şu anda 'nin cumhurbaşkanı. Benim de bu insana saygı göstermem gerek. Eğer Almanya cumhurbaşkanı ya da başbakanı Londra'ya gelip beni görmek ve benimle konuşmak isterse tabii ki bunu yapacağım. Bu en basit tabirle, bir ülkenin en yüksek makamında bulunan birisine saygı duymaktır.

"ALMANLAR IRKÇI SALDIRIDA BULUNDULAR"

Fotoğrafı çektirdikten sonra bana karşı saygısızca davranıldığını ve savunmasız olduğumu hissettim. Birçok ırkçı saldırıya maruz kaldım. Üstelik bu saldırılar tanınmış kişilerden ve politikacılardan geldi. Bu dönemde milli takımdan birisi de çıkıp 'Hey durun, bu adam bizim oyuncumuz. Ona bu şekilde hakaret edemezsiniz' demedi. Herkes sessiz kaldı.

  1. 17.10.2019
  2. Güncelleme: 17.10.2019 12:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil: Birçok ırkçı saldırıya maruz kaldım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN