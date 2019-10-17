Mesut Özil: Birçok ırkçı saldırıya maruz kaldım
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil verdiği röportajda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdikten sonra maruz kaldığı ırkçı saldırıları anlattı ve Almanya'dan kimsenin kendisine sahip çıkmadığını dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdikten sonra maruz kaldığı ırkçı saldırılarla ilgili konuştu. The Athletic'e röportaj veren yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'nı bırakmaya iten süreçle ilgili şunları dile getirdi:
"SAYGI GÖSTERMEM GEREK"
Recep Tayyip Erdoğan şu anda Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Benim de bu insana saygı göstermem gerek. Eğer Almanya cumhurbaşkanı ya da başbakanı Angela Merkel Londra'ya gelip beni görmek ve benimle konuşmak isterse tabii ki bunu yapacağım. Bu en basit tabirle, bir ülkenin en yüksek makamında bulunan birisine saygı duymaktır.
"ALMANLAR IRKÇI SALDIRIDA BULUNDULAR"
Fotoğrafı çektirdikten sonra bana karşı saygısızca davranıldığını ve savunmasız olduğumu hissettim. Birçok ırkçı saldırıya maruz kaldım. Üstelik bu saldırılar tanınmış kişilerden ve politikacılardan geldi. Bu dönemde milli takımdan birisi de çıkıp 'Hey durun, bu adam bizim oyuncumuz. Ona bu şekilde hakaret edemezsiniz' demedi. Herkes sessiz kaldı.
- 17.10.2019
- Güncelleme: 17.10.2019 12:47
-
Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
-
Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
Toplam 1
Yorum
İşte bu Bir bjkli olarak tebrik ederim
-
Zeljko Obradovic: Sert bir basketbol oynamalıyız
Toplam 1
Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
Mesut Özil: Birçok ırkçı saldırıya maruz kaldım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.