Liverpool'un 16 yaşındaki futbolcusu Harvey Elliott'a, sosyal medya hesabından Harry Kane'e hakaret etmesi nedeniyle 14 gün futboldan men ve 350 sterlin para cezasının yanı sıra 4 aylık zorunlu eğitim cezası verildi.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harvey Elliott, sosyal medya hesabından hakaret içeren bir video paylaşarak FA kurallarını çiğnemiştir. Oyuncuya 14 gün futboldan men ve 350 sterlin para cezası verilmiştir. Liverpoollu kanat oyuncusu ayrıca FA'nın vereceği yüz yüze eğitimine katılmak zorundadır." ifadeleri kullanıldı.
Oyuncuya verilecek eğitimin detaylarının FA tarafından belirleneceği ve 4 ay süreceği, ayrıca oyuncunun eğitimi başarı ile tamamlayamaması halinde futbol ile ilişiğinin kesileceği duyuruldu.
Açıklamada Elliott'ın, Tottenhamlı yıldız Harry Kane'e hakaret ettiği videoyu paylaştığında Fulham'da forma giydiği fakat paylaşımın Liverpool'a transfer olmasıyla ulusal çapta gündem olduğu hatırlatıldı.
İngiliz oyuncunun, Harry Kane'den özür dilediği aktarıldı.
- 11.10.2019
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Liverpoollu futbolcuya flaş ceza! Kane'e hakaret... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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