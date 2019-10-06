Tottenham Hugo Lloris'in dirseğinin çıktığını duyurdu
İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'a konuk olduğu mücadelede sol kolundan ciddi bir sakatlık geçiren Fransız kaleci Hugo Lloris'in dirseğinin çıktığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'a konuk olduğu maçın henüz başında sol kolu üzerine dengesiz düşen Fransız kaleci Hugo Lloris apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
İngiliz kulübü tecrübeli eldivenin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Lloris'in sol kolunda 'dirsek çıkığı' olduğunu açıklayan Tottenham, deneyimli file bekçisinin iyileşme süreciyle ilgili gelecek hafta bir bilgilendirme yapılacağını bildirdi.
Lloris, Fransa Milli Takımı'nın A Milli Takım'la oynayacağı EURO 2020 elemeleri grup mücadelesinde de forma giyemeyecek.
- 06.10.2019
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Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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