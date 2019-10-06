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06 Ekim 2019, Pazar
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'in dirseğinin çıktığını duyurdu

Tottenham Hugo Lloris'in dirseğinin çıktığını duyurdu

'de 'ın Brighton'a konuk olduğu mücadelede sol kolundan ciddi bir sakatlık geçiren Fransız kaleci 'in dirseğinin çıktığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Premier Lig'de 'ın Brighton'a konuk olduğu maçın henüz başında sol kolu üzerine dengesiz düşen Fransız kaleci apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

İngiliz kulübü tecrübeli eldivenin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Lloris'in sol kolunda 'dirsek çıkığı' olduğunu açıklayan Tottenham, deneyimli file bekçisinin iyileşme süreciyle ilgili gelecek hafta bir bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

Lloris, Fransa Milli Takımı'nın A Milli Takım'la oynayacağı EURO 2020 elemeleri grup mücadelesinde de forma giyemeyecek.

  1. 06.10.2019
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