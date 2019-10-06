Tottenham Hugo Lloris'in dirseğinin çıktığını duyurdu

Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'a konuk olduğu maçın henüz başında sol kolu üzerine dengesiz düşen Fransız kaleci Hugo Lloris apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

İngiliz kulübü tecrübeli eldivenin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Lloris'in sol kolunda 'dirsek çıkığı' olduğunu açıklayan Tottenham, deneyimli file bekçisinin iyileşme süreciyle ilgili gelecek hafta bir bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

Lloris, Fransa Milli Takımı'nın A Milli Takım'la oynayacağı EURO 2020 elemeleri grup mücadelesinde de forma giyemeyecek.