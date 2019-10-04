Nottingham Forest taraftarı Ben Bird: "Salah sayesinde Müslüman oldum" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Nottingham Forest taraftarı : "Salah sayesinde oldum"

Nottingham Forest taraftarı Ben Bird: "Salah sayesinde Müslüman oldum"

Nottingham Forest taraftarı , Liverpool forması giyen 'ın sayesinde olduğunu açıkladı. Mısırlı futbolcunun kendisini etkilediğini belirten Bird, "İslam dininden hoşlanmıyordum ama Salah'ı tanıdıkça fikirlerim değişti. Artık kendimi bir Müslüman olarak tanımlıyorum" ifadelerini kullandı.

ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu , yüksek performansının yanı sıra karakteriyle de halkına örnek olmaya devam ediyor.

İngiliz basınından The Guardian'da yer alan habere göre, Nottingham Forest taraftarı , Salah'ın karakterini örnek almaya başlamasının ardından hayatında köklü değişiklikler yaşadı.

Mısırlı futbolcunun Liverpool'a transferi öncesinde basın ve medyanın da etkisiyle İslam'a karşı ön yargısı olduğunu kaydeden Bird, "Muhammed Salah, beni gerçekten çok etkiledi. İslam dininden hoşlanmıyordum ama Salah'ı tanıdıkça fikirlerim değişti. Artık kendimi bir olarak tanımlıyorum. Karakterim değişmedi, Salah'ın değerleriyle gelişti." ifadelerini kullandı.

En büyük hayalinin Muhammed Salah ile tanışmak olduğunu vurgulayan Ben Bird, "Bir gün Salah'ın elini sıkarak ona şükranlarımı sunmak istiyorum. Artık daha iyi bir kalbe sahip olduğumu söyleyebilirim. Özellikle maç günleri, kötü alışkanlıklarımdan uzak durmaya özen gösteriyorum." şeklinde konuştu.

Leeds Üniversitesi'nde "Orta Doğu" üzerine eğitim almasının ardından İslam'ı araştırmaya devam ettiğini kaydeden Ben Bird, "Bu noktadan sonra fikirlerim değişti. Tez aşamasındayken hocamın yardımıyla Muhammed Salah ile tanıştım ve onun hakkında yapılan tezahüratları inceledim. Salah, hayat görüşüyle bende derin izler bıraktı. Karakteri ve insanlarla iletişim kurma şekli, beni çok etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen haziran ayında Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Salah'ın Liverpool'a transferinin ardından kentteki Müslümanlık karşıtı eğilimlerde yüzde 18,9 oranında azalma yaşanmıştı.

  1. 04.10.2019
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