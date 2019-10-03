Mesut Özil'e saldırı davasında flaş gelişme! İtiraf... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Mesut Özil'e saldırı davasında flaş gelişme! İtiraf...

'e saldırı davasında flaş gelişme! İtiraf...

Mesut Özil'e saldırı davasında flaş gelişme! İtiraf...

Türk asıllı Alman futbolcu ve Sırp yıldız Kolasinac'ın yaşadığı sonrası başlayan duruşmada saldırgan iddiasıyla yargılanan Ashley Smith, suçunu itiraf etti.

ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ile 'a girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Ashley Smith, suçunu itiraf etti.

'daki Snaresbrook Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmanın sanıklarından Smith, olay günü Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın kol saatlerini çalmak amacıyla bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

İtirafın ardından hakim Sheelagh Canavan, sanık Smith'in 1 Kasım'da yapılacak sonraki duruşmaya kadar tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden geçen hafta yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı belirtilmişti.

  1. 03.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut Özil'e saldırı davasında flaş gelişme! İtiraf... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN