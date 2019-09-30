Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü McTominay'den geldi, Arsenal ise Aubameyang ile tek sayısını kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.
Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.
Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.
Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.
- 01.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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