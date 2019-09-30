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30 Eylül 2019, Pazartesi
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evinde ile yenişemedi

Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi

'de , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü McTominay'den geldi, Arsenal ise Aubameyang ile tek sayısını kaydetti.

'in 7. hafta kapanış maçında , Stadı'nda 'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.

  1. 01.10.2019
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