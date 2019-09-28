MAÇ SONUCU Tottenham 2-1 Southampton | ÖZET
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, evinde ağırladığı Southampton'ı maçın 31. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 yendi ve 4. sıraya yükseldi.
Premier Lig'in 7. hafta maçında Tottenham, sahasında Southampton'ı konuk etti.
Ev sahibi ekip, Tanguy Ndombele'nin 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham'da defans oyuncusu Serge Aurier, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Southampton, Danny Ings'in 39. dakikada attığı golle eşitliği yakalasa da, Harry Kane 43. dakikada Londra ekibini tekrar öne geçirdi ve maç 2-1 sona erdi.
Bu sonuçla Tottenham puanını 11'e çıkarırken, Southampton 7 puanda kaldı.
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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