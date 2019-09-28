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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Tottenham 2-1 Southampton | ÖZET

MAÇ SONUCU 2-1 | ÖZET

MAÇ SONUCU Tottenham 2-1 Southampton | ÖZET

İngiltere 'in 7. haftasında , evinde ağırladığı 'ı maçın 31. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 yendi ve 4. sıraya yükseldi.

'in 7. hafta maçında , sahasında 'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, Tanguy Ndombele'nin 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham'da defans oyuncusu Serge Aurier, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Southampton, Danny Ings'in 39. dakikada attığı golle eşitliği yakalasa da, Harry Kane 43. dakikada Londra ekibini tekrar öne geçirdi ve maç 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Tottenham puanını 11'e çıkarırken, Southampton 7 puanda kaldı.

  1. 28.09.2019
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