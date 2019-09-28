MAÇ SONUCU Chelsea 2-0 Brighton & Hove Albion | ÖZET - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU Chelsea 2-0 Brighton & Hove Albion | ÖZET

MAÇ SONUCU 2-0 Brighton & | ÖZET

MAÇ SONUCU Chelsea 2-0 Brighton & Hove Albion | ÖZET

'in 7. haftasında , sahasında Brighton & 'ı 2-0 yenerek yönetimindeki 3. galibiyetini aldı ve 6. sıraya yükseldi.

Londra ekibi, ligin 7. haftasında Stamford Bridge'de Brighton & 'ı ağırladı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçen maçta , Jorginho'un 50. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, 76. dakikada Willian'ın attığı gol skoru 2-0 olarak belirledi.

Chelsea bu sonuçla ligdeki puanını 11'e çıkarırken, Brighton & Hove Albion 6 puanda kaldı.

  1. 28.09.2019
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