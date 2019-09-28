MAÇ SONUCU Chelsea 2-0 Brighton & Hove Albion | ÖZET
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, sahasında Brighton & Hove Albion'ı 2-0 yenerek Frank Lampard yönetimindeki 3. galibiyetini aldı ve 6. sıraya yükseldi.
Londra ekibi, ligin 7. haftasında Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçen maçta Chelsea, Jorginho'un 50. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, 76. dakikada Willian'ın attığı gol skoru 2-0 olarak belirledi.
Chelsea bu sonuçla ligdeki puanını 11'e çıkarırken, Brighton & Hove Albion 6 puanda kaldı.
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
MAÇ SONUCU Chelsea 2-0 Brighton & Hove Albion | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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