Derby County'nin kaptanı Richard Keogh kaza geçirdi
Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship ekibi Derby County'nin İrlandalı kaptanı Richard Keogh, takımın buluştuğu akşam yemeği sonrası karıştığı kazada dizinden ciddi bir yara aldı. Oyuncunun futbol kariyeri tehlikeye girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yapan Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'de kaptan Richard Keogh şoku yaşanıyor.
Takım tarafından organize edilen akşam yemeğine katılan ve daha sonra alkol alıp mekandan dönen kaptan Keogh, trafik kazası geçirdi. İrlandalı futbolcunun dizinden ciddi bir yara aldığı ve 33 yaşındaki oyuncunun futbol kariyerinin tehlikeye girdiği ifade edildi.
Araçta ayrıca aynı takımdan Tom Lawrence ve Mason Bennett'in de bulunduğu bildirildi. Kulüp olay üzerine resmi bir açıklama yayınlarken, soruşturma süreci içerisinde olduklarını ve sorumluların ciddi şekilde cezalandırılacağını duyurdu.
- 27.09.2019
- Güncelleme: 27.09.2019 16:11
- Mustafa Denizli Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı!
- Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...
- Muriç için resmi açıklama ve transfer! Derbiden sonra 40 milyon euro'ya... Son dakika Fenerbahçe haberleri
- Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu
- Beşiktaş'ın teklifini kabul etmemişti! Aboubakar ocak ayında...
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Derby County'nin kaptanı Richard Keogh kaza geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.