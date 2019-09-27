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27 Eylül 2019, Cuma
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'nin kaptanı kaza geçirdi

Derby County'nin kaptanı Richard Keogh kaza geçirdi

'nin eski hocası 'nun çalıştırdığı ekibi 'nin İrlandalı kaptanı , takımın buluştuğu akşam yemeği sonrası karıştığı kazada dizinden ciddi bir yara aldı. Oyuncunun futbol kariyeri tehlikeye girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem 'nin de teknik direktörlüğünü yapan 'nun çalıştırdığı 'de kaptan şoku yaşanıyor.

Takım tarafından organize edilen akşam yemeğine katılan ve daha sonra alkol alıp mekandan dönen kaptan Keogh, trafik kazası geçirdi. İrlandalı futbolcunun dizinden ciddi bir yara aldığı ve 33 yaşındaki oyuncunun futbol kariyerinin tehlikeye girdiği ifade edildi.

Araçta ayrıca aynı takımdan Tom Lawrence ve Mason Bennett'in de bulunduğu bildirildi. Kulüp olay üzerine resmi bir açıklama yayınlarken, soruşturma süreci içerisinde olduklarını ve sorumluların ciddi şekilde cezalandırılacağını duyurdu.

  1. 27.09.2019
  2. Güncelleme: 27.09.2019 16:11
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