Derby County'nin kaptanı Richard Keogh kaza geçirdi

Bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yapan Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'de kaptan Richard Keogh şoku yaşanıyor.

Takım tarafından organize edilen akşam yemeğine katılan ve daha sonra alkol alıp mekandan dönen kaptan Keogh, trafik kazası geçirdi. İrlandalı futbolcunun dizinden ciddi bir yara aldığı ve 33 yaşındaki oyuncunun futbol kariyerinin tehlikeye girdiği ifade edildi.

Araçta ayrıca aynı takımdan Tom Lawrence ve Mason Bennett'in de bulunduğu bildirildi. Kulüp olay üzerine resmi bir açıklama yayınlarken, soruşturma süreci içerisinde olduklarını ve sorumluların ciddi şekilde cezalandırılacağını duyurdu.