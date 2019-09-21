MAÇ SONUCU Manchester City 8-0 Watford ÖZET
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, sahasında Watford'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Tarihi farklarından birine imza atan City, Manchester United'ın rekorunu yine egale edemedi.
Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Watford'u ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Maviler, ilk dakikada David Silva'nın golüyle öne geçti.
Golden sonra hız kesmeyen City, 7. dakikada Agüero, 12. dakikada Mahrez, 15. dakikada Bernardo Silva ve 18. dakikada Otamendi'yle bulduğu gollerle 18 dakikada skoru tam 5-0'a getirdi.
İlk yarıda başka gol sesi gelmedi ve iki takım 5-0'lık skorla soyunma odalarına gitti.
Maçın ikinci yarısında da hız kesmeyen Guardiola'nın öğrencileri, 48. dakikada Bernardo Silva ile tabelayı 6-0'a getirdi.
70. dakikada Bernardo Silva ve 85. dakikada De Bruyne'un golleri maçın skorunu belirleri: 8-0
REKORU EGALE EDEMEDİ
Karşılaşmanın son dakikalarında Kevin De Bruyne ile net bir fırsattan yararlanamayan Manchester City, Manchester United'ın 9-0'lık rekorunu egale edemedi.
ANDY COLE ŞOV YAPMIŞTI
Premier Lig rekorunu elinde tutan United, 4 Mart 1995 tarihinde Ipswich Town'ı 9-0 mağlup etmişti. Kırmızı Şeytanlar'da Andy Cole attığı 5 golle maça damga vurmuştu.
- 21.09.2019
- Güncelleme: 22.09.2019 01:34
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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