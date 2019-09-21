Cenk Tosun Everton kararını verdi! İşte ayrılık tarihi | Son dakika transfer haberleri - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Everton kararını verdi! İşte ayrılık tarihi | haberleri

Cenk Tosun Everton kararını verdi! İşte ayrılık tarihi | Son dakika transfer haberleri

Everton’da forma bulamayan ve ligde son oynanan Bournemouth maçında teknik direktör Marco Silva tarafından kadro dışı bırakılan 'a kulüplerinden teklifi gelmişti.  Milli futbolcu, gelen teklifleri reddederken ara transfer dönemine kadar takımda kalma kararı aldı. Cenk ara transfer döneminde ise takımdan ayrılıyor.

Yıldız futbolcu 'un Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti. Bu sezon Everton'da forma bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun direniyor. Son olarak kulüplerinden çok cazip teklifler alan milli futbolcunun olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Özellikle Cenk'in eşinin Katar'a gitmek istemediği için böyle bir karar alındığı belirlendi.

Yıldız futbolcunun böylece Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti. Ancak ara transferde Cenk Tosun'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 21.09.2019
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