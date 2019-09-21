Cenk Tosun Everton kararını verdi! İşte ayrılık tarihi | Son dakika transfer haberleri
Everton’da forma bulamayan ve ligde son oynanan Bournemouth maçında teknik direktör Marco Silva tarafından kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'a Katar kulüplerinden transfer teklifi gelmişti. Milli futbolcu, gelen teklifleri reddederken ara transfer dönemine kadar takımda kalma kararı aldı. Cenk ara transfer döneminde ise takımdan ayrılıyor.
Yıldız futbolcu Cenk Tosun'un Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti. Bu sezon Everton'da forma bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun direniyor. Son olarak Katar kulüplerinden çok cazip teklifler alan milli futbolcunun olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
Özellikle Cenk'in eşinin Katar'a gitmek istemediği için böyle bir karar alındığı belirlendi.
Yıldız futbolcunun böylece Ocak ayına kadar Everton'da kalması kesinleşti. Ancak ara transferde Cenk Tosun'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
- 21.09.2019
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Cenk Tosun Everton kararını verdi! İşte ayrılık tarihi | Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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