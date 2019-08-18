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18 Ağustos 2019, Pazar
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ile yenişemedi

Chelsea ile Leicester City yenişemedi

'de ile 1-1 berabere kaldı. Chelsea'nin golünü genç oyuncu Mount atarken Leicester City'nin golü Ndidi'den geldi.

Ligin ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncu 'nün formasını giydiği , Stamford Bridge'de 'nin konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan ekibi, 7. dakikada genç oyuncusu Mason Mount ile 1-0 öne geçti. Leicester City'de 67. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 90 dakika forma giydi.

Öte yandan, Leicester City Kulübünün Twitter hesabından yaptığı "Maçın oyuncusu" anketinde, Wilfred Ndidi ve James Maddison ile birlikte Çağlar Söyüncü de seçenekler arasında yer aldı.

  1. 18.08.2019
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