Çağlarlı Leicester City Chelsea ile yenişemedi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Çağlarlı Leicester City Chelsea ile yenişemedi

Çağlarlı ile yenişemedi

Çağlarlı Leicester City Chelsea ile yenişemedi

'in ikinci haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği , ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa maçında Liverpool'a penaltılar sonucunda mağlup olan ile Çağlar Söyüncülü , Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Chelsea, 7'nci dakikada genç oyuncusu Mount'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 67'nci dakikada golü bulan Ndidi skoru eşitledi. Maç, 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonuçla Chelsea puanını 1'e, Leicester ise 2'ye yükseltti. Chelsea, 'in üçüncü haftasında Norwich City deplasmanına çıkacak. Leicester City ise Sheffield United'a konuk olacak.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

  1. 18.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çağlarlı Leicester City Chelsea ile yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN