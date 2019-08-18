Çağlarlı Leicester City Chelsea ile yenişemedi
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa maçında Liverpool'a penaltılar sonucunda mağlup olan Chelsea ile Çağlar Söyüncülü Leicester City, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Chelsea, 7'nci dakikada genç oyuncusu Mount'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 67'nci dakikada golü bulan Ndidi skoru eşitledi. Maç, 1-1'lik skorla sona erdi.
Bu sonuçla Chelsea puanını 1'e, Leicester ise 2'ye yükseltti. Chelsea, İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Norwich City deplasmanına çıkacak. Leicester City ise Sheffield United'a konuk olacak.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
- 18.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Çağlarlı Leicester City Chelsea ile yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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