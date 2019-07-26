Kolasinac'tan ilk açıklama: Sanırım iyiyiz - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
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Kolasinac'tan olay sonrası ilk açıklama: Sanırım iyiyiz

Kolasinac'tan olay sonrası ilk açıklama: Sanırım iyiyiz

forması giyen ve 'ın 'da bıçaklı saldırıya uğramasının ardından İngiliz kulübü iki ismin de iyi olduğunu açıklamıştı. Bıçaklı saldırgana karşı koyan ve bu hareketiyle dünya basınında gündem olan Boşnak futbolcu Kolasinac da yaptığı paylaşımla taraftarlarını sevindirdi.

'nin başkenti 'da bıçaklı saldırganların hedefi olan 'li futbolcular ile bir anda spor gündeminin ana konusu oldular.

Arsenal Kulübü'nün basın sözcüsün İngiliz basınına yaptığı açıklamada oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu ifade ederken, bıçaklı saldırgana müdahale eden Kolasinac ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SANIRIM İYİYİZ"

Yaşanan talihsiz olaya rağmen moralinin yerinde olduğunu gösteren Boşnak futbolcu, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Sanırım iyiyiz" yorumunu yaptı.


Mesut Özil'e yapılan bıçaklı saldırıda son gelişmeler

  1. 26.07.2019
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