Kolasinac'tan olay sonrası ilk açıklama: Sanırım iyiyiz

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırganların hedefi olan Arsenal'li futbolcular Mesut Özil ile Sead Kolasinac bir anda spor gündeminin ana konusu oldular.

Arsenal Kulübü'nün basın sözcüsün İngiliz basınına yaptığı açıklamada oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu ifade ederken, bıçaklı saldırgana müdahale eden Kolasinac ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"SANIRIM İYİYİZ"

Yaşanan talihsiz olaya rağmen moralinin yerinde olduğunu gösteren Boşnak futbolcu, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Sanırım iyiyiz" yorumunu yaptı.



