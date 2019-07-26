Kolasinac'tan olay sonrası ilk açıklama: Sanırım iyiyiz
Arsenal forması giyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın Londra'da bıçaklı saldırıya uğramasının ardından İngiliz kulübü iki ismin de iyi olduğunu açıklamıştı. Bıçaklı saldırgana karşı koyan ve bu hareketiyle dünya basınında gündem olan Boşnak futbolcu Kolasinac da yaptığı paylaşımla taraftarlarını sevindirdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırganların hedefi olan Arsenal'li futbolcular Mesut Özil ile Sead Kolasinac bir anda spor gündeminin ana konusu oldular.
Arsenal Kulübü'nün basın sözcüsün İngiliz basınına yaptığı açıklamada oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu ifade ederken, bıçaklı saldırgana müdahale eden Kolasinac ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"SANIRIM İYİYİZ"
Yaşanan talihsiz olaya rağmen moralinin yerinde olduğunu gösteren Boşnak futbolcu, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Sanırım iyiyiz" yorumunu yaptı.
- 26.07.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Kolasinac'tan olay sonrası ilk açıklama: Sanırım iyiyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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