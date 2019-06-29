Manchester United Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etti
İngiliz ekibi Manchester United, Crystal Palace'da forma giyen sağ bek Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sağ bek pozisyonunda oynayan Aaron Wan-Bissaka'yu transfer etti.
İngiliz ekibinin Crystal Palace'da forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı 55 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Genç futbolcu, Crystal Palace ile geride kalan sezonda 39 resmi müsabakada forma giydi ve 4 asist yaptı.
Teknik direktör Ole Gunner Solskjaer, transfer ile ilgili olarak genç ve öğrenmeye istekli bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduğunu söyledi.
It's official — @AWBissaka is a Red ?? #MUFC— Manchester United (@ManUtd) 29 Haziran 2019
- 29.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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