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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Aaron Wan-Bissaka'yı etti

Manchester United Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etti

İngiliz ekibi , 'da forma giyen sağ bek Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ekiplerinden , yeni sezon çalışmaları kapsamında sağ bek pozisyonunda oynayan Aaron Wan-Bissaka'yu transfer etti.

İngiliz ekibinin 'da forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı 55 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Genç futbolcu, Crystal Palace ile geride kalan sezonda 39 resmi müsabakada forma giydi ve 4 asist yaptı.

Teknik direktör Ole Gunner Solskjaer, transfer ile ilgili olarak genç ve öğrenmeye istekli bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

  1. 29.06.2019
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