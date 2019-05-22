Willy Caballero bir yıl daha Chelsea'de – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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bir yıl daha 'de

Willy Caballero bir yıl daha Chelsea'de

ekibi 'de Arjantinli kaleci 'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

ekibi 'de Arjantinli kaleci 'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Chelsea Kulübü, 37 yaşındaki kaleci Caballero'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Caballero, Temmuz 2017'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 23 maça çıktı.

  1. 22.05.2019
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