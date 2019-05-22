Willy Caballero bir yıl daha Chelsea'de
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Chelsea Kulübü, 37 yaşındaki kaleci Caballero'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Caballero, Temmuz 2017'de transfer olduğu Chelsea'de şu ana kadar 23 maça çıktı.
- 22.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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