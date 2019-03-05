Alexis Sanchez en az bir ay oynayamayacak
05 Mart 2019, Salı
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en az bir ay oynayamayacak

Alexis Sanchez en az bir ay oynayamayacak

takımlarından 'ın Şilili kanat oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalacak.

Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yarın Paris Saint-Germain'e konuk olacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

'de oynadıkları Southampton karşılaşmasında sakatlanan 'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Solskjaer, "Kötü bir diz sakatlığı. Dönmesi 4 ila 6 hafta sürecek. Umarım çabuk iyileşir." ifadelerini kullandı.

  1. 05.03.2019
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