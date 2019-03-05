Alexis Sanchez en az bir ay oynayamayacak
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Şilili kanat oyuncusu Alexis Sanchez, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ila 6 hafta uzak kalacak.
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yarın Paris Saint-Germain'e konuk olacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
İngiltere Premier Lig'de oynadıkları Southampton karşılaşmasında sakatlanan Alexis Sanchez'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Solskjaer, "Kötü bir diz sakatlığı. Dönmesi 4 ila 6 hafta sürecek. Umarım çabuk iyileşir." ifadelerini kullandı.
- 05.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Alexis Sanchez en az bir ay oynayamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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