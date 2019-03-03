Liverpool liderliği Manchester City'ye bıraktı
03 Mart 2019, Pazar
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liderliği 'ye bıraktı

Liverpool liderliği Manchester City'ye bıraktı

'in 29. haftasına zirvede giren , Everton ile 0-0 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu 'ye kaptırdı.

Ligin 29. haftası, Everton ile arasındaki Merseyside derbisiyle tamamlandı. Everton'ın sahasında oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı.

Everton forması giyen milli futbolcu , 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Günün diğer derbi maçında ise kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan 'yi ağırladı.

ekiplerini karşı karşıya getiren maçı, Higuain'in 20 ve Jorginho'nun 31. dakikadaki golleriyle 2-1 Chelsea kazandı. Fulham'ın golünü 27. dakikada Chambers kaydetti.

Bu sonuçların ardından Liverpool, 71 puanlı 'nin 1 puan arkasında ikinciliğe geriledi. Bir maç eksiği bulunan Chelsea ise 56 puana ulaşarak 6. sıradaki yerini korudu.

  1. 03.03.2019
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