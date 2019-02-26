Chelsea'de anarşi!
Sarri’nin oyundan almak istemesine rağmen buna direnen Kepa’nın hareketi Ada’da gündeme oturdu.
M.City'nin Chelsea'yi penaltı atışlarıyla 4-3 yendiği Carabao Cup finalinde Chelsea menajeri Maurizio Sarri ile takımın başarılı file bekçisi Kepa arasında çıkan tartışma Ada basınında gündem oldu. The Times gazetesi "Sarri'nin kalecisinden başkaldırı" yorumunu yaparken, The Guerdian ise "Anarşi" başlığını attı. Chelsea'nin efsanelerinden Terry, "Eğer tabelada numaranız görünüyorsa kenara gelmek ve biraz saygı göstermek zorundasınız" dedi. Alan Shearer ise "Bu, saygıyla alakalı bir konu. Kepa, bu yaptığıyla hocasını milyonlarca insanın önünde rezil etti. Kulüptekiler için gülünç ve utanç verici" diye konuştu.
- 26.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Chelsea'de anarşi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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