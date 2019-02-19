Manchester United için çılgın teklif!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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için çılgın teklif!

Manchester United için çılgın teklif!

dün flaş bir iddia ortaya attı, Selman’ın M.United’ı 3.8 milyar pound’a satın almak istediğini yazdı.

'de dün ortaya atılan iddia büyük yankı uyandırdı. Gazetesi, daha önce de 'ı almak istediği ileri sürülen Muhammed bin Selman'ın 3.8 milyar pound'u gözden çıkardığını yazdı. Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskaer'in gelmesinin ardından çıkışa geçen Manchester United'ın bu tekliften sonra satılabileceği ifade edildi.

GLAZER SATMAYA HAZIR
ABD'li Glazer Ailesi'nin 14 yıl önce 790 milyon pound'a aldığı Manchester United'ı satmaya sıcak baktığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde somut adımlar atılabileceği ifade edildi. Arabistan kaynakları ise farklı bir iddiada bulundu. Manchester United ile Devlet Yatırım Fonu ile sponsorluk için bir görüşme gerçekleştirildiği kaydedilirken, henüz bir anlaşma sağlanmadığı da vurgulandı.
  1. 19.2.2019
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