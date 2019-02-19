Manchester United için çılgın teklif!
The Sun dün flaş bir iddia ortaya attı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın M.United’ı 3.8 milyar pound’a satın almak istediğini yazdı.
GLAZER SATMAYA HAZIR
ABD'li Glazer Ailesi'nin 14 yıl önce 790 milyon pound'a aldığı Manchester United'ı satmaya sıcak baktığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde somut adımlar atılabileceği ifade edildi. Arabistan kaynakları ise farklı bir iddiada bulundu. Manchester United ile Devlet Yatırım Fonu ile sponsorluk için bir görüşme gerçekleştirildiği kaydedilirken, henüz bir anlaşma sağlanmadığı da vurgulandı.
- 19.2.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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