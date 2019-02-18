Manchester United kupada çeyrek finalde
18 Şubat 2019, Pazartesi
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kupada çeyrek finalde

Manchester United kupada çeyrek finalde

, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Son şampiyon , FA Kupası 5. turunda, geçen yıl finalde yendiği 'ı ağırladı.

Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 12 kez müzesine götüren Manchester United, Herrera'nın 31 ve Pogba'nın 45. dakikadaki golleriyle maçı 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

  1. 19.2.2019 01:34
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