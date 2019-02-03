Manchester kulüpleri haftayı galibiyetle kapadı
03 Şubat 2019, Pazar
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Manchester kulüpleri haftayı galibiyetle kapadı

Manchester kulüpleri haftayı galibiyetle kapadı

İngiltere 'in 25. haftasında , 'i 3-1, da 'yi 1-0 yendi.

Ligin 25. haftasına, 2 karşılaşmayla devam edildi. Son şampiyon , seyircisi önünde oynadığı maçını, Agüero'nun 1, 44 ve 61. dakikadaki golleriyle 3-1 kazandı. Arsenal'in golü, 11. dakikada Koscielny'den geldi.

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Agüero, kariyerinde 10. kez hat-trick yaptı. Ligin rekorunu 11 hat-trick ile Alan Shearer elinde tutuyor.

Diğer mücadelede , Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünde yenilgi yüzü görmeyen 'ı ağırladı. United, Rashford'ın 9. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 59'a çıkaran Manchester City, 2. sıradaki yerini korudu. 48 puana ulaşan Manchester United ise 5. sıraya yükseldi.

  1. 3.2.2019 22:30
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