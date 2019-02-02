Chelsea sahasında farklı kazandı
02 Şubat 2019, Cumartesi
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sahasında farklı kazandı

Chelsea sahasında farklı kazandı

'de oynanan ve Higuain'in iki gol attığı karşılaşmada , 'ı 5-0 mağlup etti.

İngiltere 'in 25. haftasında oynanan maçta sahasında 'ı 5-0 yendi.

Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelede başkent ekibinin gollerini 16 ve 69. dakikalarda Gonzalo Higuain, 45 ve 66. dakikalarda Eden Hazard ile 86. dakikada kaydetti.

Ligde son iki haftayı puansız kapatan Chelsea, bu galibiyetin ardından puanını 50'ye çıkardı.

Zirve mücadelesi veren takımlardan , 83. dakikada Heung-Min Son'ın attığı golle 'ı 1-0 mağlup etti.

Milli futbolcu 'un 90 dakika forma giydiği mücadelede ise Everton, sahasında Wolverhampton'a 3-1 mağlup oldu.

Cenk Tosun, takımının tek golünü atan Andre Gomes'e asist yaptı.

  1. 2.2.2019 20:50
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