Chelsea sahasında farklı kazandı
Premier Lig'de oynanan ve Higuain'in iki gol attığı karşılaşmada Chelsea, Huddersfield Town'ı 5-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Chelsea sahasında Huddersfield Town'ı 5-0 yendi.
Stamford Bridge Stadı'ndaki mücadelede başkent ekibinin gollerini 16 ve 69. dakikalarda Gonzalo Higuain, 45 ve 66. dakikalarda Eden Hazard ile 86. dakikada David Luiz kaydetti.
Ligde son iki haftayı puansız kapatan Chelsea, bu galibiyetin ardından puanını 50'ye çıkardı.
Zirve mücadelesi veren takımlardan Tottenham Hotspur, 83. dakikada Heung-Min Son'ın attığı golle Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.
Milli futbolcu Cenk Tosun'un 90 dakika forma giydiği mücadelede ise Everton, sahasında Wolverhampton'a 3-1 mağlup oldu.
Cenk Tosun, takımının tek golünü atan Andre Gomes'e asist yaptı.
- 2.2.2019 20:50
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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