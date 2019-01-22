Bellerin'den Arsenal'a kötü haber
22 Ocak 2019, Salı
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Bellerin'den 'a kötü haber

Bellerin'den Arsenal'a kötü haber

ekiplerinden 'da forma giyen Hector Bellerin, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.

ekibinden yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun operasyon geçireceği ve iyileşme sürecinin 6 ila 9 ay sürebileceği kaydedildi.

Bellerin, ligde cumartesi günü 'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın 70. dakikasında ön çapraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Açıklamada, 'ın bu hafta antrenmanlara başlamasının beklendiği belirtilirken, Rob Holding ve Danny Welbeck'in rehabilitasyon sürecinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

  1. 22.1.2019 14:49
  2. Güncelleme: 22.1.2019 15:40
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