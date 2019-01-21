Huddersfield Town'da Jan Siewert dönemi
21 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da dönemi

Huddersfield Town'da Jan Siewert dönemi

İngiltere ekibi 'ın yeni teknik direktörü oldu.

2015'ten bu yana takımın başında bulunan David Wagner ile yollarını geçen hafta ayıran 'da, teknik direktörlüğe getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, B Takımı'nı çalıştıran 36 yaşındaki Siewert ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Huddersfield Town, 23 hafta sonunda topladığı 11 puanla 'in son sırasında yer alıyor.

  1. 21.1.2019 20:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Huddersfield Town'da Jan Siewert dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN